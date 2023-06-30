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«Бостон» выкупит последний год контракта защитника Майка Райлли

«Бостон» выкупит последний год контракта защитника Майка Райлли
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Руководство «Бостон Брюинз» выкупит последний год контракта защитника Майка Райлли. Об этом сообщает журналист Тай Андерсон в «Твиттере».

Выкуп контракта 29-летнего американского хоккеиста позволит «Брюинз» сэкономить на ближайший сезон $ 2,66 млн. Также команду ждёт штраф в размере $ 1,33 млн на сезон-2024/2025.

Райлли был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2011 года под общим 98-м номером командой «Коламбус Блю-Джекетс». В НХЛ Райлли дебютировал лишь в сезоне-2015/2016 в составе «Миннесоты Уайлд». Всего в НХЛ защитник в 339 матчах набрал 98 (12+86) очков при показателе полезности «-10».

«Бостон» в прошлом сезоне Кубка Стэнли в семи матчах первого раунда проиграл «Флориде Пантерз», дошедшей до финала.

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