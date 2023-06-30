«Спартак» объявил о продлении контракта с двумя игроками
Поделиться
Хоккейный «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании новых контрактов c защитником Даниилом Ивановым и нападающим Никитой Сусуевым. Оба хоккеиста продлили соглашения на четыре года.
В минувшем сезоне 19-летний Иванов стал лучшим защитником-снайпером Кубка Петрова и чемпионом Высшей хоккейной лиги, набрав 24 (13+11) очка в 56 матчах за «Химик». Также защитник успел дебютировать за красно-белых в Континентальной хоккейной лиге.
18-летний Сусуев дебютировал в системе «Спартака», набрав 34 (13+21) очка в 45 матчах за молодёжку красно-белых, а также стал самым молодым автором шайбы в истории «Спартака» в КХЛ. Также Сусуев был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 202-м номером.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:30
-
19:16
-
19:06
-
18:50
-
18:35
-
18:30
-
18:20
-
18:02
-
18:00
-
17:54
-
17:50
-
17:33
-
17:25
-
16:50
-
16:25
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:40
-
12:20
-
11:40
-
11:05
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:10
-
08:45
Партнерский контент