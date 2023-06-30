«Спартак» объявил о продлении контракта с двумя игроками

Хоккейный «Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании новых контрактов c защитником Даниилом Ивановым и нападающим Никитой Сусуевым. Оба хоккеиста продлили соглашения на четыре года.

В минувшем сезоне 19-летний Иванов стал лучшим защитником-снайпером Кубка Петрова и чемпионом Высшей хоккейной лиги, набрав 24 (13+11) очка в 56 матчах за «Химик». Также защитник успел дебютировать за красно-белых в Континентальной хоккейной лиге.

18-летний Сусуев дебютировал в системе «Спартака», набрав 34 (13+21) очка в 45 матчах за молодёжку красно-белых, а также стал самым молодым автором шайбы в истории «Спартака» в КХЛ. Также Сусуев был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в седьмом раунде драфта НХЛ под общим 202-м номером.