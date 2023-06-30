«Такие рождаются раз в поколение». 6-й номер драфта НХЛ Симашев — о Матвее Мичкове

Защитник системы «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал тот факт, что российский нападающий Матвей Мичков был выбран на драфте НХЛ «Филадельфией Пантерз».
«Я поздравляю его с тем, что он попал в «Филадельфию». Матвей — очень хороший парень, мы как раз недавно отдыхали вместе в Тунисе, а в детстве учились в одном классе. Очень классный человек, всегда поддерживал меня, помогал. Мичков — фантастический форвард, такие рождаются раз в поколение. У него всё будет хорошо, я уверен.
Играл ли я против него в КХЛ? Я выходил против СКА, но у него была травма. А когда выступал против «Сочи», то Матвей туда ещё не перешел. Но по молодёжке мы играли друг против друга. А в КХЛ нам такая дуэль ещё предстоит. Надеюсь, мы и в НХЛ ещё поиграем в очных матчах», — приводит слова Симашева «Матч ТВ».
- 30 июня 2023
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