«Каролина Харрикейнз» подписала новый контракт с форвардом

Шведский нападающий «Каролины Харрикейнз» Йеспер Фаст подписал новое двухлетнее соглашение с командой. Об этом сообщает пресс-служба «Харрикейнз» на официальном сайте. Ежегодно 31-летний хоккеист будет получать по $ 2,4 млн.

Фаст выступает за «Каролину» с сезона-2020/2021. Ранее он отыграл семь сезонов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», который выбрал его на драфте Национальной хоккейной лиги 2010 года под общим 157-м номером. В минувшем сезоне регулярки Фаст в 80 матчах набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Кубка Стэнли швед вышел в 15 матчах и отметился 9 (6+3) набранными очками при показателе полезности «+2».

«Каролина» в первом раунде Кубка Стэнли в шести матчах обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», затем в пяти матчах преодолела сопротивление «Нью-Джерси Дэвилз», а в финале Конференции проиграла в четырёх матчах «Флориде Пантерз».