Бэкапом Шестёркина в «Рейнджерс» станет трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Куик

Американский вратарь Джонатан Куик подпишет контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», где станет бэкапом российского голкипера Игоря Шестёркина. Об этом сообщает журналист Ларри Брукс в «Твиттере». По сведениям источника, о сделке объявят 1 июля 2023 года, когда у Куика истечёт контракт с «Вегас Голден Найтс».

37-летний Куик дважды выигрывал Кубок Стэнли в 2012 и 2014 году в составе «Лос-Анджелес Кингз». В 2023 году в составе «Вегас Голден Найтс» голкипер завоевал свой третий Кубок в карьере.

27-летний российский голкипер в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл за «Рейнджерс» 58 матчей, в которых одержал 37 побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. Шестёркин — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина.