«Эдмонтон» подписал новый контракт с Маттиасом Янмарком

Шведский нападающий Маттиас Янмарк подписал новое соглашение с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. По контракту 30-летний хоккеист получит $ 1 млн.

В минувшем сезоне нападающий вышел на лёд в 66 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 25 (10+15) очков.

Янмарк – чемпион мира – 2018 в составе сборной Швеции и финалист Кубка Стэнли – 2020. В НХЛ хоккеист провёл 420 матчей за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Вегас Голден Найтс». На его счету 158 очков (66 шайб и 92 голевые передачи). Маттиас был выбран на драфте НХЛ – 2013 клубом «Детройт Ред Уингз» в третьем раунде под общим 79-м номером. Он входит в топ-25 игроков того драфта по результативности.