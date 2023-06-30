Олег Смирнов: поддаются ли Путину во время хоккейных матчей? Конечно, главу нужно беречь

Президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель Ночной хоккейной лиги Олег Смирнов рассказал об ощущениях после матчей турнира с командами президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Каково это — играть против президента страны? Очень почётно и ответственно. Это большая мотивация. И не только для участников гала-матчей. Пример президента вдохновил на занятия хоккеем очень многих людей — и у нас в Рязани, и по всей России.
Поддаются президенту или нет? Конечно, поддаются. Это же игра с элементами шоу. К тому же все осознают, что человек впервые встал на коньки в 60 лет. К этому надо относиться с уважением и пониманием, главу государства беречь. Расскажу одну историю. Один раз я чуть не столкнулся с президентом. Ко мне тут же подъехал Вячеслав Фетисов и предупредил: «Поаккуратнее», — приводит слова Смирнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
- 30 июня 2023
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