Мухамадуллин попрощался с «Салаватом Юлаевым»

Защитник Шакир Мухамадуллин, который покинул «Салават Юлаев» по окончании сезона, попрощался с клубом. Хоккеист является воспитанником уфимцев и выступал за команду с 2019 года. За это время Мухамадуллин сыграл 189 матчей КХЛ, в которых набрал 45 (13+32) очков.
«Трудно подобрать слова, чтобы написать все, что я сейчас чувствую. Спасибо, родной клуб. Наша история началась еще на улице Зорге во Дворце спорта. Там я впервые начал заниматься хоккеем и мог только мечтать выйти в форме «Салавата Юлаева». Спустя столько лет я с гордостью могу сказать, что играл за родную команду! У нас были разные сезоны, взлёты и падения. Но мы всегда были вместе. Я никогда не забуду свой этап карьеры в Уфе, огромная благодарность «Салавату»: тренерам, персоналу, партнерам по команде, руководству и, конечно, болельщикам!
Сейчас начинается новый этап в карьере. Этот пост я пишу сидя в аэропорту, через пару часов уже окажусь по другую сторону океана. Я не прощаюсь с тобой, Уфа! Ещё увидимся», — написал Мухамадуллин в одной из социальных сетей.
Защитник находится в системе «Сан-Хосе Шаркс». После вылета «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ Мухамадуллин успел провести 12 матчей в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».
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