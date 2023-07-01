«Нью-Джерси» не сделал квалификационных предложений Маклауду, Боквисту и Бастиану

«Нью-Джерси Дэвилз» отказались сделать квалификационные предложения органиченно свободным агентам — нападающим Майклу Маклауду, Йесперу Боквисту и Натану Бастиану, сообщает ESPN. Игроки, поспособствовавшие возвращению команды в плей-офф в прошлом сезоне, теперь стали неограниченно свободными агентами.
25-летний центральный нападающий Маклауд в прошлом сезоне набрал 26 (4+22) очков в 80 играх за «Дэвилз». На счету канадца также было 6 (2+4) очков в 12 матчах плей-офф. 24-летний швед Боквист набрал 21 (10+11) очко в 70 играх регулярного чемпионата. Скандинав также выходил на площадку в шести поединках плей-офф. 25-летний Бастиан заработал 15 (6+9) очков в 43 встречах регулярного чемпионата. В плей-офф канадец набрал 2 (1+1) балла в 12 матчах.
Источник в НХЛ сообщил ESPN, что неожиданное решение предоставить всем трём игрокам статус неограниченно свободных агентов принято из-за наличия у хоккеистов сильных сторон в их делах в случаях обращения в арбитраж. Хотя теперь они могут подписать контракты с другими клубами, ожидается, что «дьяволы» попытаются вернуть игроков обратно, в частности, Маклауда и Бастиана.
Также «Нью-Джерси» сделал квалификационное предложение 23-летнему канадскому защитнику Кевину Балю.
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