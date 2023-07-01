Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мирошниченко, Тринеев и Суздалев примут участие в лагере развития «Вашингтона»

Мирошниченко, Тринеев и Суздалев примут участие в лагере развития «Вашингтона»
Аудио-версия:
Комментарии

Российские нападающие Иван Мирошниченко, Александр Суздалев и Богдан Тринеев примут участие в летнем лагере развития «Вашингтона», сообщается на официальном сайте клуба. Лагерь пройдет с 1 по 5 июля.

«Вашингтон» выбрал Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году. В мае 19-летний россиянин расторг соглашение с «Авангардом» и подписал трёхлетний контракт с «Кэпиталз». В завершившемся сезоне КХЛ за «Авангард» 19-летний нападающий сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Тринеев был выбран «Кэпиталз» на драфте НХЛ – 2020 под общим 117-м номером. В мае 2022 года форвард заключил трёхлетний контракт новичка с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 859 тыс. Текущий сезон хоккеист провёл в московском «Динамо» на условиях аренды из «Вашингтона».

Материалы по теме
«Вашингтон» объявил о подписании контракта с Иваном Мирошниченко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023