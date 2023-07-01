Партнёр по команде дал характеристику российскому хоккеисту, обвиняемому в шпионаже

Один из хоккеистов «Заглембе» рассказал, что Максим С., обвиняемый в шпионаже, был хорошим партнёром по команде и зарекомендовал себя как надёжный защитник. В состав команды «Заглембе», кроме Максима С., входили ещё один россиянин Владислав Гусев, двое белорусов и трое украинцев.

«В нашу экстралигу Максим С. не пробился, потому что её уровень оказался для него слишком высок. Он перешёл во вторую команду и там зарекомендовал себя как надёжный защитник. Типичный защитник, который хорошо защищался и мало ошибался.

Он был приятным в общении в нашей раздевалке, и мы относились к нему как к любому из игроков. Когда мы выходили куда-нибудь за пиццей или пивом, он всегда шёл с нами, и с ним никогда не было проблем в этом отношении.

Все иностранцы, которые играли с нами, жили в одной гостинице. Итак, россияне, белорусы и украинцы. Между ними никогда не было ссор и конфликтов на фоне национального признака. Они дружили. Кроме того, он, вероятно, должен был играть с нами в следующем сезоне, поэтому эта информация была для меня огромным шоком», – цитирует одного из хоккеистов «Заглембе» Polsat Sport.

Генеральный прокурор Польши сообщил, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Хоккеиста задержали на три месяца, ему грозит 10 лет тюрьмы.