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«Выживем и без иностранцев, не проблема!» Кожевников — о лимите на легионеров в КХЛ

«Выживем и без иностранцев, не проблема!» Кожевников — о лимите на легионеров в КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников порассуждал на тему возможного отказа от легионеров в КХЛ. Напомним, в следующем сезоне ужесточается лимит на иностранных хоккеистов до трёх человек в каждой команде КХЛ.

«Если руководство Континентальной хоккейной лиги когда-то решит играть вообще без легионеров, то это будет не очень хорошая вещь. Но если так решат, то, значит, решат. Будем играть без легионеров. Это не очень хорошо, но если это будет принято большинством… Выживем и без иностранцев! Конкуренции, правда, не будет, не на кого будет равняться. Хотя наши ребята будут. Так что не проблема», — цитирует Кожевникова Legalbet.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что будет привлекать на матчи лиги представителей Минспорта, чтобы обсудить с ними увеличение лимита на легионеров. В прошлом сезоне КХЛ этот лимит был установлен в пять иностранных хоккеистов.

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