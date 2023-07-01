Щитов: то, что нашего хоккеиста называют шпионом, — это какая-то подстава

Хоккейный эксперт, известный в прошлом защитник Никита Щитов отреагировал на обвинения российского хоккеиста польской лиги в шпионаже. Хоккеисту грозит срок лишения свободы до 10 лет.
«Очень тревожно за российских хоккеистов становится в связи с такими новостями. Вот в Польше поймали нашего парня, которого называют шпионом. Думаю, что какая-то подстава. Давление со стороны других стран на нас оказывают очень сильное, в том числе в хоккее. Ещё в Чехии хотят принять закон, чтобы чешские спортсмены не могли выступать на территории Российской Федерации.
Опасно ли сейчас российским игрокам ездить в Польшу, играть в Европе вообще? Не думаю, что за границу опасно ехать. Но тенденция нехорошая, и, думаю, не за горами тот час, когда членство России приостановят в Международной федерации хоккея. Дай бог, чтобы я ошибался», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
Генеральный прокурор Польши сообщил, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях.
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