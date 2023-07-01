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Сопин: «Динамо» хочет сделать ещё три приобретения и капитально усилить команду

Сопин: «Динамо» хочет сделать ещё три приобретения и капитально усилить команду
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о возможных приобретениях клуба в межсезонье.

«В принципе мы удовлетворены сделанным в селекции на данный момент. Но у нас есть несколько моментов, которые сейчас надо подрегулировать и подкрутить. Мы хотим сделать ещё два-три приобретения, капитально тем самым усилив команду. До выхода из отпуска основного состава – 13-14 июля – будут и новички, и интересные моменты по комплектованию.

Я правильно понимаю, что речь идёт о двух форвардах и одном защитнике? Да», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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