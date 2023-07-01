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Спортивный директор «Динамо» ответил на вопрос, хватит ли бюджета на всех новичков

Спортивный директор «Динамо» ответил на вопрос, хватит ли бюджета на всех новичков
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что руководство клуба немного увеличило бюджет, что позволит качественно усилить состав команды в следующем сезоне КХЛ.

«Может ли появиться ещё один легионер в случае получения Менеллом паспорта? Если всё будет положительно, то да.

Хватит ли нам бюджета на все потребности? Да, нам всего хватает. Я уже говорил, что в принципе руководителям было предложено несколько вариантов платёжной ведомости, и мы понимали, что, возможно, произойдёт небольшое увеличение бюджета. Оно не колоссальное, но позволяет получить качественно другой уровень команды», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошлом сезоне КХЛ «Динамо» уступило «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина в шести матчах.

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