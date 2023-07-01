Спортивный директор «Динамо» ответил на вопрос, хватит ли бюджета на всех новичков

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что руководство клуба немного увеличило бюджет, что позволит качественно усилить состав команды в следующем сезоне КХЛ.
«Может ли появиться ещё один легионер в случае получения Менеллом паспорта? Если всё будет положительно, то да.
Хватит ли нам бюджета на все потребности? Да, нам всего хватает. Я уже говорил, что в принципе руководителям было предложено несколько вариантов платёжной ведомости, и мы понимали, что, возможно, произойдёт небольшое увеличение бюджета. Оно не колоссальное, но позволяет получить качественно другой уровень команды», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В прошлом сезоне КХЛ «Динамо» уступило «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина в шести матчах.
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