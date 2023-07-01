«Барыс» заключил контракты с вратарями Паскуале и Бояркиным

«Барыс» заключил контракты с вратарями Эдди Паскуале и Никитой Бояркиным, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с Паскуале рассчитан на два сезона, с Бояркиным подписано двухсторонее соглашение сроком на два года.

В прошлом сезоне 32-летний Паскуале в регулярке провёл 50 матчей, в которых одержал 23 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,25. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Паскуале 10 встреч и четыре победы с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,67.

Предстоящий сезон станет для Бояркина третьим в КХЛ. В минувшем сезоне Никита выходил на лёд в 33 встречах и отразил 90,6% бросков в створ при коэффициенте надёжности 2,72.