«Барыс» заключил контракты с вратарями Паскуале и Бояркиным
Поделиться
«Барыс» заключил контракты с вратарями Эдди Паскуале и Никитой Бояркиным, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт с Паскуале рассчитан на два сезона, с Бояркиным подписано двухсторонее соглашение сроком на два года.
В прошлом сезоне 32-летний Паскуале в регулярке провёл 50 матчей, в которых одержал 23 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,25. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Паскуале 10 встреч и четыре победы с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,67.
Предстоящий сезон станет для Бояркина третьим в КХЛ. В минувшем сезоне Никита выходил на лёд в 33 встречах и отразил 90,6% бросков в створ при коэффициенте надёжности 2,72.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2023
-
13:22
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
10:01
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
05:05
-
04:35
-
03:37
-
03:15
- 30 июня 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:20
-
21:50
-
21:25
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:30
-
19:16
Партнерский контент