«Барыс» заключил контракт с чешским защитником Скленичкой

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«Барыс» заключил контракт с Давидом Скленичкой, сообщает пресс-служба клуба. Односторонний контракт с чешским защитником рассчитан на один сезон до 30 апреля 2024 года.

Чешский игрок обороны выступал в КХЛ за «Йокерит», где Скленичка играл на протяжении четырёх лет. В сезоне-2021/2022 Давид помог национальной команде Чехии завоевать бронзовые награды чемпионата мира в элитном дивизионе. Прошедший сезон защитник провёл в клубе «Брюнес». В 55 встречах чемпионата Швеции он набрал 33 (7+26) очка за результативность.

Напомним, недавно правительство Чехии запретило своим спортсменам выступать в соревнованиях на территории России.

Также «Барыс» сообщил о заключении контракта с нападающим Адилем Бекетаевым. Двухстороннее соглашение рассчитано на два сезона до 30 апреля 2025 года.

За 64 матча прошедшего регулярного чемпионата КХЛ Адиль заработал 21 (3+18) балл и стал самым результативным защитником команды.