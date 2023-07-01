В московском «Динамо» рассказали, когда иностранные игроки прибудут в расположение команды

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, когда иностранные игроки прибудут в расположение команды.
«Всё ли в порядке у нас с приездом легионеров в Россию? Все приглашения легионерам мы отправили в июне. Бреннан Менелл получает визу 5 июля, 7 июля он уже будет в Москве. У Седрика Пакетта была проблема с паспортом: когда он подал на визу, в нём не было свободных страниц. Сейчас он оперативно поменял паспорт, должен был получить вчера-позавчера. Он тоже приезжает к сбору команды, все документы оформлены. У Джордана Уила действует виза с прошлого года, все будут на первом сборе», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Ранее Сопин сообщил, как обстоят дела с получением российского гражданства у американского защитника «Динамо» Бреннана Менелла.
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