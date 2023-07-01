Сопин: перекрёстный плей-офф добавит интереса, «Динамо» поддерживало его введение

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что московский клуб поддерживал введение перекрёстного плей-офф в КХЛ. Напомним, в следующем сезоне КХЛ во втором раунде Кубка Гагарина команды Восточной и Западной конференций сыграют между собой.

«Мы поддерживали введение перекрёстного плей-офф, это добавит интереса. Много лет финал конференции был ЦСКА – СКА, несколько лет мы играли с «Северсталью» в первом раунде. То есть было несколько стабильных пар, и уже знали, чего ждать. А сейчас в разных полуфиналах могут быть западные и восточные команды, новые пары — это интересно.

Да, логистически это будет тяжело, потому что во втором раунде можно попасть и на «Адмирал», и на «Амур». Те же Омск и Новосибирск — это тоже дополнительные затраты на перелёты. Здесь, допустим, во втором раунде играли с ЦСКА, и можно было доехать на автобусе до их домашней арены. Но будет интереснее.

В этом году у нас не будет шести матчей с ЦСКА? Можно сказать, что все команды одинаковые и сильные. Но, конечно, ЦСКА и СКА – это большие команды, и играть с ними шесть матчей проблематично и в плане набора очков, и физических затрат. С виду календарь выглядит более приемлемо», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.