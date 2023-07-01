«Спартак» подписал двухсторонние контракты с молодыми защитником и нападающим

«Спартак» Москва подписал двухсторонний контракт с защитником Львом Стариковым, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что контрактс с 22-летним игроком заключён на два года.
У габаритного защитника есть опыт игры в юниорской сборной России. С 2017 по 2020 год Стариков выступал в юниорских лигах Канады и США, а в сезоне-2020/2021 дебютировал в КХЛ, проведя 49 матчей за «Куньлунь Ред Стар». В 2021 году воспитанник «Ак Барса» вернулся в систему казанского клуба, выступая за «Барс» в ВХЛ и набрав 13 (2+11) очков за 66 игр.
Также контракт со «Спартаком» подписал 19-летний нападающий Данила Карпов. Сообщается, что с игроком заключён двусторонний контракт сроком на один год. Уроженец Воскресенска и воспитанник «Химика» с 2020 по 2023 год выступал за молодёжный клуб «Красная Армия», набрав 44 (25+19) очка за 86 матчей в МХЛ.
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