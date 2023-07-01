Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Вашингтоне» высказались о том, что Матвея Мичкова задрафтовала «Филадельфия»

В «Вашингтоне» высказались о том, что Матвея Мичкова задрафтовала «Филадельфия»
Комментарии

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, отвечающий также за решения команды на драфте, прокомментировал выбор «Филадельфии Флайерз», забравшей российского нападающего Матвея Мичкова.

«Мичкова задрафтовала «Филадельфия»? Я думаю, что этого можно было ожидать. Всегда пытаешься прикинуть, какие команды могут забрать того или иного игрока. Подумал, что «Филадельфия» — один из тех клубов, которые могут встать и просто забрать его. Это они и сделали. Так что это не было неожиданностью, нет», — приводит слова Махоуни The Athletic.

Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим седьмым номером. «Вашингтон» выбирал следующим, восьмым. «Кэпиталз» задрафтовали нападающего Райана Леонарда.

Материалы по теме
Матвей Мичков объяснил, почему рад, что его задрафтовала именно «Филадельфия»
Материалы по теме
«Другим не хватило яиц его выбрать!» Реакция Америки на драфт Мичкова «Филадельфией»
«Другим не хватило яиц его выбрать!» Реакция Америки на драфт Мичкова «Филадельфией»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023