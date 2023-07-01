В «Вашингтоне» высказались о том, что Матвея Мичкова задрафтовала «Филадельфия»

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни, отвечающий также за решения команды на драфте, прокомментировал выбор «Филадельфии Флайерз», забравшей российского нападающего Матвея Мичкова.

«Мичкова задрафтовала «Филадельфия»? Я думаю, что этого можно было ожидать. Всегда пытаешься прикинуть, какие команды могут забрать того или иного игрока. Подумал, что «Филадельфия» — один из тех клубов, которые могут встать и просто забрать его. Это они и сделали. Так что это не было неожиданностью, нет», — приводит слова Махоуни The Athletic.

Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим седьмым номером. «Вашингтон» выбирал следующим, восьмым. «Кэпиталз» задрафтовали нападающего Райана Леонарда.