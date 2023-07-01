«Барыс» заключил новые контракты с канадским защитником

Хоккейный клуб «Барыс» в официальном телеграм-канале сообщил ещё о двух новых переподписаниях.
Казахстанская команда заключила соглашение с 27-летним защитником Нельсоном Ножье. Канадец подписал односторонний контракт на один сезон — до 30 апреля 2024 года. Кроме того, «Барыс» переподписал соглашение с 22-летним защитником Тамирланом Гайтамировым. Двухсторонний контракт рассчитано на два года — до 30 апреля 2025 года.
Напомним, минувший сезон стал для Ножье дебютным в Континентальной хоккейной лиге. За 49 матчей в майке «Барыса» Нельсон набрал 8 (1+7) очков, а также записал в свой актив 54 силовых приёма и 47 блокированных бросков. Гайтамиров в завершившемся сезоне сыграл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 30 матчей, за которые он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В мае 2023 года Тамирлан в составе сборной Казахстана дебютировал на взрослом чемпионате мира в элитном дивизионе.
- 1 июля 2023
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