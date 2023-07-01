Российский защитник Дмитрий Орлов высказался о своём будущем в НХЛ

Российский защитник Дмитрий Орлов в эфире YouTube-канала NHL.online прокомментировал своё будущее в НХЛ. У 31-летнего хоккеиста сегодня, 1 июля, подходит к концу контракт с «Бостон Брюинз».
«На самом деле самое тяжёлое — это неопределённость. Не знаешь, куда ты можешь поехать, так как нет разговоров. Ждёшь 1 июля — тогда уже начнётся какое-то движение, звонки агенту. Я постоянно буду с ним на связи. Нам надо достаточно быстро принять решение, куда мы можем поехать. Чтобы были лучшие условия для меня, чтобы была хорошая команда, где я мог бы играть в плей-офф и бороться за Кубок. Ну и чтобы получать удовольствие от хоккея — это тоже немаловажно.
Тут много разных компонентов: и что для семьи лучше, и самому охота в хорошем городе жить. Много мелочей, которые надо правильно рассчитать. Поэтому эта неопределённость чуть-чуть надоела. Но время достаточно быстро пролетело. Посмотрим, как всё это будет. Всё равно мои права же принадлежат «Бостону», поэтому я никак не могу подписать [контракт]. Если бы они сейчас договорились с какой-то командой и меня бы обменяли, то я мог бы сразу договориться и подписать контракт с новым клубом», — сказал Орлов.
Отметим, что интервью было взято несколько дней назад, но опубликовано только сегодня, 1 июля.
- 1 июля 2023
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