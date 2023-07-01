«Лучший на все времена». Малкин на шведском обратился к Хёрнквисту, завершившему карьеру
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях обратился к форварду «Флориды Пантерз» Патрику Хёрнквисту. 36-летний швед ранее завершил карьеру хоккеиста.
Малкин выложил совместное фото с Хёрнквистом во времена их игры за «Питтсбург».
«Лучший на все времена», — подписал фото на шведском Малкин.
Фото: Социальные сети Евгения Малкина
Ранее стало известно, что Хёрнквист завершит карьеру профессионального хоккеиста. Швед выступал за «Пингвинз» с 2014 по 2020 год и за это время завоевал два Кубка Стэнли (2016, 2017). Последние три года нападающий играл за «Флориду Пантерз». В сезоне-2022/2023 Хёрнквист провёл всего 22 матча и пропустил плей-офф. В ходе регулярного чемпионата швед дважды получал сотрясение мозга.
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