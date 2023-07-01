«Коламбус» объявил о назначении на пост главного тренера обладателя Кубка Стэнли Бэбкока

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера команды.
Отмечается, что 60-летний наставник заключил с «синими мундирами» двухлетнее соглашение, которое будет действовать до завершения сезона-2024/2025. Только сегодня, 1 июля, у Бэбкока подошёл к концу восьмилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», заключённый в 2015 году. В 2019 году наставник был уволен из «кленовых листьев».
Отметим, что после ухода из «Торонто» канадский специалист нигде не работал. За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.
- 1 июля 2023
-
18:03
-
17:53
-
17:35
-
17:26
-
17:19
-
17:04
-
16:42
-
16:29
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:30
-
13:56
-
13:22
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
10:01
-
09:35
-
09:00