«Коламбус» объявил о назначении на пост главного тренера обладателя Кубка Стэнли Бэбкока

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера команды.

Отмечается, что 60-летний наставник заключил с «синими мундирами» двухлетнее соглашение, которое будет действовать до завершения сезона-2024/2025. Только сегодня, 1 июля, у Бэбкока подошёл к концу восьмилетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», заключённый в 2015 году. В 2019 году наставник был уволен из «кленовых листьев».

Отметим, что после ухода из «Торонто» канадский специалист нигде не работал. За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.