«Барыс» продлил контракты с двумя легионерами и ещё с четырьмя хоккеистами

«Барыс» в официальном телеграм-канале объявил о подписании новых контрактов с рядом хоккеистов.

Клуб продлил соглашения с американским нападающим Джереми Бракко. С 26-летним форвардом заключён односторонний контракт на один сезон — до 30 апреля 2024 года. На аналогичный срок подписано новое соглашение с 31-летним канадским нападающим Майклом Шапю. «Барыс» также продлил контракт с 28-летним казахстанским форвардом Кириллом Савицким на два года — до 30 апреля 2025 года.

Кроме того, «Барыс» заключил новые соглашения с защитником Егором Шалаповым (одностороннее соглашение на один сезон), а также с нападающими Динмухамедом Кайыржаном (двустороннее соглашение на один сезон) и Александром Борисевичем (двустороннее соглашение на два сезона).

Бракко пополнил состав «Барыса» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 хоккеист дебютировал в КХЛ и за 59 матчей набрал 40 (14+26) баллов за результативность, став третьим бомбардиром команды и одним из двух лучших ассистентов. Для Савицкого сезон-2022/2023 стал лучшим в карьере. За 54 встречи он забросил 11 шайб и сделал восемь результативных передач, проводя на льду в среднем по 15 минут и 38 секунд. Шапю пополнил состав «Барыса» минувшей осенью, однако Майкл не смог провести полноценный сезон из-за травмы. За 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ форвард забросил три шайбы.