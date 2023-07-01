Тафгай «Миннесоты» Ривз получил контракт на три года в «Торонто», Райану сейчас 36 лет

«Торонто» заключило соглашение с 36-летним нападающим Райаном Ривзом, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с бывшим тафгаем «Миннесоты Уайлд» заключено трёхлетнее соглашение с кэпхитом $ 1,35 млн. Общая сумма сделки составит $ 4,05 млн.

Напомним, в минувшем сезоне 36-летний силовой форвард выступал за «Рейнджерс» и «Миннесоту». В общей сложности провёл 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 15 (5+10) очков при 43 минутах штрафа и семи драках. В плей-офф Ривз сыграл шесть матчей и не набрал очков при 14 минутах штрафа.

Всего в НХЛ Ривз провёл 828 матчей и набрал 129 (59+70) очков при 1023 минутах штрафа. В плей-офф на счету тафгая 108 игр и 8 (3+5) результативных баллов при 114 минутах штрафа.