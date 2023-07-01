«Оттава» подписала контракт с экс-вратарём «Лос-Анджелеса» Корписало на сумму $ 20 млн

«Оттава Сенаторз» заключила соглашение с 29-летним вратарём Йоонасом Корписало, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с голкипером подписан контракт на пять лет. В среднем за год Корписало в «Оттаве» будет зарабатывать $ 4 млн. Общая сумма сделки составит $ 20 млн.

Напомним, значительную часть карьеры финский вратарь отыграл за «Коламбус Блю Джекетс». В ходе минувшего сезона Национальной хоккейной лиги Корписало обменяли в «Лос-Анджелес Кингз», за который голкипер провёл лишь 11 матчей в регулярном чемпионате и ещё шесть — в плей-офф. Всего в НХЛ Корписало принял участие в 221 встрече, в которой одержал 94 победы. В среднем за матч финский страж ворот отражал 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,01.