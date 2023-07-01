«Оттава» подписала контракт с экс-вратарём «Лос-Анджелеса» Корписало на сумму $ 20 млн
Поделиться
«Оттава Сенаторз» заключила соглашение с 29-летним вратарём Йоонасом Корписало, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что с голкипером подписан контракт на пять лет. В среднем за год Корписало в «Оттаве» будет зарабатывать $ 4 млн. Общая сумма сделки составит $ 20 млн.
Напомним, значительную часть карьеры финский вратарь отыграл за «Коламбус Блю Джекетс». В ходе минувшего сезона Национальной хоккейной лиги Корписало обменяли в «Лос-Анджелес Кингз», за который голкипер провёл лишь 11 матчей в регулярном чемпионате и ещё шесть — в плей-офф. Всего в НХЛ Корписало принял участие в 221 встрече, в которой одержал 94 победы. В среднем за матч финский страж ворот отражал 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,01.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
20:13
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
19:06
-
18:54
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:03
-
17:53
-
17:35
-
17:26
-
17:19
-
17:04
-
16:42
-
16:29
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:30
-
13:56
-
13:22
-
13:10
-
13:00
Партнерский контент