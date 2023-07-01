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«Эдмонтон» подписал контракт с бывшим партнёром Овечкина по звену

«Эдмонтон» подписал контракт с бывшим партнёром Овечкина по звену
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«Эдмонтон Ойлерз» заключил контракт с 29-летним нападающим Коннором Брауном, сообщает CapFriendly.

С канадским форвардом подписано однолетнее соглашение на общую сумму $ 4 млн. Примечательно, что кэпхит Брауна составит всего $ 775 тыс. Кроме того, «Эдмонтон» подписал 25-летнего центрального нападающего Лэйна Педерсона, ранее выступавшего за «Коламбус Блю Джекетс». С хоккеистом заключён двухлетний контракт на общую сумму $ 1,55 млн. Кэпхит составит $ 775 тыс.

Напомним, завершившийся сезон Браун провёл в «Вашингтон Кэпиталз». Нападающий, выступавший в звене Александра Овечкина, сыграл всего лишь четыре матча в регулярном чемпионате, после чего получил тяжёлую травму и так и не восстановился до конца сезона. «Столичные» по итогу не попали в плей-офф.

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