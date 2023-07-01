«Детройт» подписал лидера обороны «Торонто» на $ 10,2 млн и вратаря «Сан-Хосе»
Поделиться
«Детройт Ред Уингз» подписал контракты с рядом хоккеистов, сообщает CapFriendly.
Лидер обороны «Торонто Мэйпл Лифс» Джастин Холл заключил с «красными крыльями» соглашение на три года и общую сумму $ 10,2 млн. В среднем за сезон 31-летний защитник будет получать $ 3,4 млн. «Детройт» также подписал контракт с 35-летним голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Джеймсом Раймером. Вратарю дали однолетнее соглашение на $ 1,5 млн.
Кроме того, «Ред Уингз» продлили контракт с 26-летним нападающим Мэттом Лаффом на один год и $ 775 тыс. Новое соглашение заключил и 24-летний защитник Густав Линдстрём. Хоккеист заработает $ 950 тыс. по однолетнему контракту с «Детройтом».
Напомним, ранее «красные крылья» подписали контракт с Климом Костиным.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
21:43
-
21:37
-
21:32
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:13
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
19:06
-
18:54
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:03
-
17:53
-
17:35
-
17:26
-
17:19
-
17:04
-
16:42
-
16:29
-
16:00
-
15:55
Партнерский контент