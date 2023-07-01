«Детройт» подписал лидера обороны «Торонто» на $ 10,2 млн и вратаря «Сан-Хосе»

«Детройт Ред Уингз» подписал контракты с рядом хоккеистов, сообщает CapFriendly.

Лидер обороны «Торонто Мэйпл Лифс» Джастин Холл заключил с «красными крыльями» соглашение на три года и общую сумму $ 10,2 млн. В среднем за сезон 31-летний защитник будет получать $ 3,4 млн. «Детройт» также подписал контракт с 35-летним голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Джеймсом Раймером. Вратарю дали однолетнее соглашение на $ 1,5 млн.

Кроме того, «Ред Уингз» продлили контракт с 26-летним нападающим Мэттом Лаффом на один год и $ 775 тыс. Новое соглашение заключил и 24-летний защитник Густав Линдстрём. Хоккеист заработает $ 950 тыс. по однолетнему контракту с «Детройтом».

Напомним, ранее «красные крылья» подписали контракт с Климом Костиным.