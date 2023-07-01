«Тампа» подписала бывшего товарища Овечкина по звену
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала соглашение с 31-летним нападающим Конором Шири, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что с форвардом заключён трёхлетний контракт на общую сумму $ 6 млн. В среднем за сезон Шири будет получать $ 2 млн.
Ранее нападающий три года выступал за «Вашингтон Кэпиталз», где нередко выходил в одном звене с Александром Овечкиным. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Шири принял участие в 82 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 37 очков при общем показателе полезности «+9». Всего за восемь лет в НХЛ форвард сыграл 531 матч и набрал 252 (120+132) балла при суммарном показателе полезности «+8».
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