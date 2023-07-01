«Ванкувер» подписал защитников «Вашингтона» и «Сиэтла», а также форварда «Вегаса»

«Ванкувер Кэнакс» заключил контракты с рядом хоккеистов, сообщает CapFriendly.

Самым крупным подписанием «косаток» стал 28-летний защитник «Сиэтл Кракен» Карсон Суси. С хоккеистом заключили соглашение на три года и общую сумму $ 9,75 млн. В среднем за сезон защитник будет получать $ 3,25 млн. «Ванкувер» также подписал игрока обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэна Коула. 34-летний защитник заключил соглашение на один год и $ 3 млн.

Кроме того, состав «Кэнакс» пополнил 28-летний нападающий «Вегас Голден Найтс» Теодор Блюгерс, подписавший однолетний контракт на $ 1,9 млн. Игроком «косаток» также стал 35-летний защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Ирвин, которому дали договор на 1 год и $ 775 тыс. «Ванкувер» подписал и центрфорварда фарм-клуба Тристена Нильсена. 23-летний нападающий получил контракт на один год и общую сумму $ 950 тыс. при кэпхите $ 870 тыс.