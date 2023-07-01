В «Каролине» прокомментировали подписание крупного контракта с Дмитрием Орловым

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание контракта с 31-летним российским защитником Дмитрием Орловым. Экс-хоккеист «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» получил двухлетнее соглашение на общую сумму $ 15,5 млн. В среднем за год Орлов будет получать $ 7,75 млн.
«Мы чувствовали, что Дмитрий был лучшим защитником из доступных на рынке свободных агентов. Он универсальный игрок с большим потенциалом в нападении. Это подписание только укрепит нашу оборонительную линию перед следующим сезоном», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Каролины».
Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российский защитник был обменян в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.
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