Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Каролине» прокомментировали подписание крупного контракта с Дмитрием Орловым

В «Каролине» прокомментировали подписание крупного контракта с Дмитрием Орловым
Комментарии

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание контракта с 31-летним российским защитником Дмитрием Орловым. Экс-хоккеист «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз» получил двухлетнее соглашение на общую сумму $ 15,5 млн. В среднем за год Орлов будет получать $ 7,75 млн.

«Мы чувствовали, что Дмитрий был лучшим защитником из доступных на рынке свободных агентов. Он универсальный игрок с большим потенциалом в нападении. Это подписание только укрепит нашу оборонительную линию перед следующим сезоном», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Каролины».

Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российский защитник был обменян в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.

Материалы по теме
Российский защитник Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Каролине», его кэпхит — $ 7,75 млн
Российский защитник Дмитрий Орлов высказался о своём будущем в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023