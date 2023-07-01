«Анахайм» заключил соглашение с нападающим «Тампы» Киллорном на общую сумму $ 25 млн

Нападающий Алекс Киллорн подписал контракт с «Анахайм Дакс», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с 33-летним форвардом заключено четырёхлетнее соглашение на четыре года и общую сумму $ 25 млн. В среднем за сезон Киллорн будет получать $ 6,25 млн.

Ранее нападающий выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг». У Киллорна завершилось соглашение с «молниями», подписанный в 2016 году на семь лет с кэпхитом $ 4,45 млн. Как сообщал The Athletic, «Лайтнинг» старались удержать канадца в своём составе, но у них не вышло. В прошедшем сезоне форвард набрал 64 (27+37) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету пять (3+2) баллов в шести играх. Всего в НХЛ Киллорн записал на свой счёт 466 (198+268) очков в 805 матчах.