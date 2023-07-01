«Тарасенко — Малкин — Раст?» Жена Малкина предваряет переход Тарасенко в «Питтсбург»

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале предваряет переход форварда Владимира Тарасенко в стан «пингвинов». Сегодня, 1 июля, у российского хоккеиста подошёл контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Кастерова предположила, что Тарасенко может стать партнёром Малкина по звену.

«Тарасенко — Малкин — Раст?» — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и результативная передача в семи играх.