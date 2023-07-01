Михаил Мальцев прокомментировал подписание контракта с «Лос-Анджелесем»

Российский нападающий Михаил Мальцев в своём телеграм-канале прокомментировал заключение контракта с «Лос-Анджелес Кингз». Ранее 25-летний форвард подписал двустороннее соглашение на один год и $ 775 тыс.

«Не могу знать, почему инфа про односторонний пошла. Вроде я подписывал двусторонний. На год, где АХЛ по максималке — $ 525 тыс., в НХЛ — $ 775 тыс. Будет сложно. Понятно, сомнений хватало, но близкие поддержали. Про семейный совет писал раньше не просто так.

Все свои слова про последний матч в АХЛ помню, не напоминайте! Если бы не хотел писать свои реальные мысли, то не вёл бы канал. Всем спасибо за напутствия! Только честный труд", — говорится в сообщении.

Мальцев сделал отсылку на последний матч сезона-2022/2023. Фарм-клуб «Колорадо Эвеланш» в решающем матче за выход в следующим раунд плей-офф АХЛ потерпел разгромное поражение со счётом 0:5. После этого Мальцев написал, что надеется, это был его последний матч в АХЛ.