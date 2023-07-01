Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин подписал новый контракт на общую сумму $ 66 млн

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подписал новый контракт с командой, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что с вратарём заключено восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 66 млн. В среднем за сезон Сорокин будет получать $ 8,25 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2024/2025. Кроме того, в соглашении прописан пункт, согласно которому с 2024 по 2028 год будет действовать полный запрет на обмен, а с сезона-2028/2029 — частичный запрет (Сорокина нельзя будет обменять в 16 клубов).
Напомним, россиянин в минувшем сезоне провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.
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