Россиянин Артур Ахтямов подписал контракт с «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта с российским голкипером Артуром Ахтямовым.
Ахтямов подписал трехлетний двусторонний контракт начального уровня с зарплатой в $ 851 тыс. в год. Ахтямов был выбран «Торонто» в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года.
В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл на ноль при 94,3 процента отраженных бросков.
Также «Торонто» подписал защитников Уильяма Лагессона, Макса Лажуа и Маршалла Рифаи.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».
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