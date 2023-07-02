Россиянин Артур Ахтямов подписал контракт с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании контракта с российским голкипером Артуром Ахтямовым.

Ахтямов подписал трехлетний двусторонний контракт начального уровня с зарплатой в $ 851 тыс. в год. Ахтямов был выбран «Торонто» в четвертом раунде драфта НХЛ 2020 года.

В прошлом сезоне Ахтямов провёл 39 матчей за «Нефтяник» в ВХЛ, в которых шесть раз сыграл на ноль при 94,3 процента отраженных бросков.

Также «Торонто» подписал защитников Уильяма Лагессона, Макса Лажуа и Маршалла Рифаи.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков. В плей-офф команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где проиграла в серии «Флориде Пантерз».