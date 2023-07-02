«Нью-Йорк Айлендерс» заключили новые соглашения с Мейфилдом и Энгваллем
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«Нью-Йорк Айлендерс» договорились о новых соглашениях с двумя неограниченно свободными агентами — 30-летним защитником Скоттом Мейфилдом и 27-летним шведским нападающим Пьером Энгваллем, сообщает ESPN.
Мейфилд продлил контракт на семь лет. Хоккеист начнёт свой 10-й сезон в НХЛ в составе «Айлендерс». Стоимость его контракта составит в среднем $ 3,5 млн в год. В прошлом сезоне Мейфилд принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата, набрав 24 (6+18) очков.
Энгвалль также заключил семилетний контракт в размере $ 3 млн. В прошлом сезоне «Нью-Йорк» обменял шведа у «Торонто Мэйпл Лифс» на выбор в третьем раунде драфта 2024 года. С тех пор Энгвалль провёл за «Айлендерс» 18 игр в регулярном чемпионате, набрав 9 (5+4) очков.
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