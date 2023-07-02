Густафссон перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Шведский защитник Эрик Густафссон согласовал однолетний контракт на $ 825 000 c «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает The Athletic.

Прошлый сезон он начинал в «Вашингтон Кэпиталз», а затем перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс». В 70 матчах за оба клуба на счету Густафссона 42 (7+35) очков, 52 хита и 63 блок-шота. При этом 14 голевых передач он отдал, когда его команды играли в большинстве.

За свою карьеру в НХЛ 31-летний швед также выступал за «Чикаго», «Калгари», «Филадельфию» и «Монреаль». Всего он провёл в лиге 379 матчей в регулярных чемпионатах и заработал 191 (39+152) балл за результативность. Хоккеист был выбран на драфте 2012 года «Эдмонтоном» под общим 93-м номером.

В составе сборной Швеции Густафссон становился чемпионом мира в 2018 году.