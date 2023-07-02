Экс-нападающий «Вашингтона» и «Бостона» Хэтэуэй подписал контракт с «Филадельфией»

Нападающий Гарнет Хэтэуэй подписал контракт с «Филадельфией», сообщается на официальном сайте клуба. Сообщается, что соглашение с 31-летним американцем рассчитано на два года с кэпхитом $ 2,375 млн.

Прошедший сезон форвард начинал в «Вашингтоне», где за 59 матчей набрал 16 очков — забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. Перед дедлайном Хэтэуэй был обменян в «Бостон», где сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал шесть (4+2) очков. Также на его счету результативная передача в семи играх плей-офф.

Всего в НХЛ Хэтэуэй провёл 457 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 122 (58+64) очка с показателем полезности «+53».