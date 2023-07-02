Экс-нападающий «Вашингтона» и «Бостона» Хэтэуэй подписал контракт с «Филадельфией»
Поделиться
Нападающий Гарнет Хэтэуэй подписал контракт с «Филадельфией», сообщается на официальном сайте клуба. Сообщается, что соглашение с 31-летним американцем рассчитано на два года с кэпхитом $ 2,375 млн.
Прошедший сезон форвард начинал в «Вашингтоне», где за 59 матчей набрал 16 очков — забросил девять шайб и отдал семь результативных передач. Перед дедлайном Хэтэуэй был обменян в «Бостон», где сыграл 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал шесть (4+2) очков. Также на его счету результативная передача в семи играх плей-офф.
Всего в НХЛ Хэтэуэй провёл 457 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 122 (58+64) очка с показателем полезности «+53».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2023
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
03:48
-
03:35
-
03:15
-
02:57
-
02:26
-
01:33
-
01:26
-
00:51
-
00:37
-
00:31
-
00:23
-
00:12
-
00:01
- 1 июля 2023
-
23:52
-
23:47
-
23:37
-
23:30
-
23:24
-
23:18
-
23:10
-
23:02
-
22:56
-
22:38
-
22:22
-
22:17
-
22:03
-
21:56
-
21:43
-
21:37
-
21:32
-
21:22
-
21:11
Партнерский контент