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Якимов — о тренировках с Макдэвидом: понял, что за ним я ничего повторить не смогу

Якимов — о тренировках с Макдэвидом: понял, что за ним я ничего повторить не смогу
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Российский нападающий Богдан Якимов рассказал о совместных тренировках с капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом.

«Коннор — феноменальный игрок, который отличается вообще от всех. Его дар — это скорость. Причём скорость всего: ног, рук, головы. Я помню, что когда его первый раз увидел, то понял: за ним я повторить не смогу. Если, тренируясь с другими хоккеистами, ты пытаешься у них что-то посмотреть и перенять, то с Макдэвидом это бесполезно.

Какой Макдэвид за пределами площадки? Учитывая его хоккейные таланты, капитанство в столь раннем возрасте было вполне оправданно. Я с ним проводил не так много времени, но по тому, что могу сказать, — Коннор запомнился позитивным и простым парнем», — цитирует Якимова Sport24.

Макдэвид по итогам прошедшего сезона получил четыре индивидуальные награды. Помимо двух трофеев — лучшему бомбардиру и снайперу лиги — канадец стал обладателем индивидуальной награды «Харт Трофи», вручающейся лучшему игроку регулярного сезона НХЛ, и «Тед Линдсей Эворд», которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона.

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