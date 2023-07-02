Нападающий Владимир Тарасенко может заключить контракт с «Оттавой»

По информации инсайдера НХЛ Эллиота Фридмана нападающий Владимир Тарасенко провёл переговоры с «Оттавой Сенаторз». Россиянин продолжает оставаться неограниченно свободным агентом. Минувший сезон 31-летний форвард завершал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Примечательно, что у «Оттавы» в платежной ведомости на данный момент свободно более $10 млн. Тарасенко по предыдущему контракту зарабатывал $7,5 млн в год.
Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.
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