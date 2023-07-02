«Ак Барс» поздравил российского бойца UFC Фахретдинова с победой в бою с американцем Ли
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Пресс-служба «Ак Барса» поздравила российского бойца UFC Рината Фахретдинова с победой в бою с американцем Кевином Ли. Россиянин одержал победу на первой минуте боя, применив удушающий приём. Фахретдинов одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах.
«Первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов одержал третью победу подряд – в этот раз он одолел соперника всего за 55 секунд! Поздравляем и гордимся! Алга!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
Всего у российского бойца 23 победы при одном поражении в ММА.
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