«Айлендерс» назвали причину переподписания 35-летнего Варламова и высказались об опасениях

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал заключение контракта с 35-летним вратарём Семёном Варламовым. С хоккеистом подписали четырёхлетнее соглашение на $ 11 млн.
«Отношения между Варли и Сорокиным стали основной причиной подписания нового контракта. Вы действительно не смогли бы оценить общение и помощь, которую Сорокин и Варламов оказывают друг другу, как на льду, так и вне его, если бы не видели этого. Огромное уважение и любовь друг к другу. Я думаю, вы можете увидеть это по тому, как они ценят выступления того голкипера, который в тот или иной вечер защищает ворота, как они приветствуют друг друга. Так что Варли был потрясающим наставником для Ильи, а Илья — потрясающим товарищем по команде для Варли. Насколько велико его уважение к одноклубнику!
Опасения по поводу возраста? Он непревзойдённый профессионал как на льду, так и вне его. Да, ему 35 лет, но я видел много 26–27-летних, которым стоит лишь мечтать о той форме, в которой сейчас находится Варли», — приводит слова Ламорелло официальный сайт команды.
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