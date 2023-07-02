Стали известны детали контракта Дмитрия Орлова с «Каролиной»

Стали известны подробности нового соглашения 31-летнего защитника Дмитрия Орлова с «Каролиной Харрикейнз». Ранее хоккеист подписал контракт на два года и общую сумму $ 15,5 млн.

Как отмечает CapFriendly, Орлов получит подписной бонус в размере $ 3 млн. Тем не менее эта сумма войдёт в кэпхит по первому году контракта. Таким образом, базовая зарплата будет $ 4,75 млн, кэпхит — $ 7,75 млн. При этом по второму году соглашения базовая зарплата, как и кэпхит, составят $ 7,75 млн.

Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.