Генменеджер «Барыса»: Скленичка осознанно отказался от сборной Чехии в пользу КХЛ

Генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан заявил, что чешский защитник Давид Скленичка осознанно отказался от выступлений за сборную, чтобы играть в КХЛ. Односторонний контракт «Барыса» с чешским защитником рассчитан на один сезон (до 30 апреля 2024 года).

«До чемпионата мира он входил в состав сборной Чехии и понимал, что если подписывает с нами контракт, то за национальную команду он выступать не будет. Такое решение по переходу к нам он принял осознанно. Ему всё же надо кормить свою семью, деньги платятся другие.

Запрет чешским спортсменам выступать на территории России? Думаю, это рекомендации только. Тем более он приедет в Казахстан, а это другая страна. На сегодняшний день нет никаких проблем, я с агентом разговаривал. Игрок собирается ехать к нам со своей семьёй», — цитирует Белана ТАСС.

Ранее правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодёжи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введён запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. В клубах КХЛ, помимо Скленички, числятся два чешских хоккеиста: защитник омского «Авангарда» Либор Шулак и нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.