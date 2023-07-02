У вратаря СКА Сергея Иванова угнали автомобиль с парковки в Санкт-Петербурге
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У вратаря СКА Сергея Иванова угнали автомобиль, сообщает телеграм-канал «112».
Голкипер оставил автомобиль, трёхлетний Hyundai Tucson стоимостью почти в 3 млн рублей, на парковке на улице Коллонтай. Вчера утром хоккеист не обнаружил машину на своём месте. Иванов подал в полицию заявление, по которому возбудили уголовное дело. Известно, что угонщик попал в объективы камер видеонаблюдения на улицах Санкт-Петербурга.
19-летний Иванов является обладателем Кубка Харламова и победителем юношеских Олимпийских игр в 2020 году. В прошлом сезоне вратарь дебютировал в КХЛ, проведя пять матчей, лишь один из которых в качестве стартового голкипера СКА. За это время Иванов продемонстрировал процент отражённых бросков 95,7%.
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