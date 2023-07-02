В. Белов: Мичкову надо повторять путь Овечкина, у него есть снайперский талант

Бывший тренер сборной России Валерий Белов сравнил 18-летнего нападающего Матвея Мичкова с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным и рассказал, когда россиянину лучше уезжать в НХЛ.

«Сильные стороны Мичкова? Такое бесценное качество, как чувство гола. Его не натренируешь, оно даётся от природы. Можно лишь его развивать и совершенствовать. Но при этом нужно помнить, что талант в профессиональном спорте — это даже не 50 процентов успеха. Главный фактор — системная работа.

Чем больше смотрю на некоторые эпизоды в его исполнении, тем чаще вспоминаю первые сезоны Александра Овечкина в московском «Динамо». Двадцать лет назад по приглашению Зинэтулы Билялетдинова я перешёл в его тренерский штаб из «Витязя» — и 17-летний Овечкин сразу же бросился в глаза. Зинэтулла Хайдярович много с Александром работал — и уже через год взял в сборную России на Кубок мира — 2004. У юниора Овечкина тоже было это качество избранных — снайперский талант. Да, безусловно, Александр играет в более атлетичный и силовой хоккей, а его бросок — лучший в мировом спорте. Но вот этот огонёк снайпера просматривается и в Мичкове.

Когда Мичкову уезжать в НХЛ? Здесь опять вспомню Овечкина. Его выбрали под первым номером драфта, но он вопреки всем разговорам и прогнозам не спешил с отъездом. Провел два полноценных сезона в «Динамо», уже под руководством Владимира Крикунова, в штабе которого мне тоже довелось работать, стал чемпионом России, проявил себя в сборной страны на Кубке мира — и уже после наступления 20-летнего возраста отправился на готовое место звезды в «Вашингтон». Мне кажется, Мичков изучит этот опыт и не будет торопиться. Тем более что «Филадельфия», насколько понимаю, находится в разобранном состоянии. Это не очень хорошая ситуация для роста — и личного, и командного. А в КХЛ для Матвея все дороги открыты. Надо ставить себе задачу стать чемпионом и повторять путь Овечкина!» — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.

На прошедшем драфте НХЛ Мичкова под общим седьмым номером выбрала «Филадельфия». Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером на драфте 2004 года.