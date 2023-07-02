Представитель школы «Трактора»: мы не можем массово скупать игроков, как СКА и «Авангард»

Специалист спортивного отдела «Трактора», занимающийся направлением молодых игроков из выпускных команд школы, Денис Мошаров рассказал, что челябинский клуб не может позволить себе массово скупать талантливых игроков со всей России.

«Школа «Трактора» перестала выпускать талантливых хоккеистов? Есть Александр Рыков, Леонид Колодий, Артём Кулябин, так что в каждом годе рождения свои звёздочки. В школе всё нормально, хотя, конечно, всегда есть в чём прибавлять. Необходимо точечное усиление. Если мы пойдём по пути Омска и Санкт-Петербурга и будем массово скупать игроков по всей России, то местных ребят перестанут отдавать в хоккей. В Омске уже ходят разговоры: зачем идти в хоккей, если за два года до выпуска приедет тренер с пятью-восемью игроками и нас отправят из команды», — цитирует Мошарова «РБ Спорт».